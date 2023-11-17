Manchester United'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Rio Ferdinand, Bayern Münih'te forma giyen Harry Kane'le ilgili konuştu. Ferdinand, "Harry Kane'in hat-trick yaptığını ne kadar görsem midem bulanıyor." dedi.

İngiliz futbolu ve Manchester United'ın efsaneleri arasında gösterilen Rio Ferdinand'dan şaşırtan bir çıkış geldi. Bayern Münih forması giyen Harry Kane ile ilgili konuşan Rio Ferdinand, "Harry Kane'in hat-trick yaptığını ne kadar görsem midem bulanıyor" ifadelerini kullandı.

"Manchester United, Harry Kane'i almalıydı" diye devam eden Rio Ferdinand son olarak şu sözleri dile getirdi: "Her seferinde Manchester United bu adamı neden almadı diye düşünüyorum."

Bayern Münih'in 90 milyon euro bedelle renklerine bağladığı Harry Kane, 16 müsabakada forma şansı buldu. Harry Kane bu karşılaşmalarda 21 kez rakip fileleri havalandırdı. İngiliz yıldız aynı süreçte 7 asist üretti.