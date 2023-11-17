İtalya ile Kuzey Makedonya, EURO 2024 Elemeleri C Grubu 7. maçında kozlarını paylaştı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Karşılaşmayı 5-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Darmian, 41 ve 45+2. dakikada Chiesa, 81. dakikada Raspadori ve 90+3. dakikada El Shaarawy kaydetti. Kuzey Makedonya'nın golleri 52 ve 74. dakikada Atanasov'dan geldi.

Bu sonuçla İtalya puanını 13'e yükselterek turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım attı. Kuzey Makedonya ise 7 puanda kaldı.