Venezuela - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Venezuela - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Venezuela - Ekvador maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Venezuela - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VENEZUELA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezuela - Ekvador maçı 17 Kasım Cuma günü saat 01.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

VENEZUELA - EKVADOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezuela: Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Bello, Martinez, Herrera; Machis, Rondon, Soteldo

Ekvador: Dominguez; Torres, Pacho, Hincapie; Preciado, Paez, Caicedo, Gruezo, Chavez; Rodriguez, Campana