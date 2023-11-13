A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'un hafta sonu eki Sportweek'e konuştu. İtalyan hoca, İstanbul'da ağırladığı gazeteciye yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.
Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan beni aradı
A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'e elemelerinde Hırvatistan ve Letonya zaferlerinin ardından yaşadığı o anları anlattı. Montella'nın özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan telefon görüşmesi dikkat çekti. İşte son gelişmeler...
Montella, "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir."
"Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." dedi.