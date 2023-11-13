Rize'de görülmemiş protesto! Futbolculardan flaş eylem...

Yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından santra vuruşu ile başlayan oyunda Özel İdaresporlu futbolcular, hakem kararını saha içinde oturarak protesto ettiler. Çayelisporlu futbolcular da fair-play örneği sergileyerek yaklaşık bir dakika süren protestoda rakip kaleye hücum etmeyerek kendi aralarında paslaştılar. Taraftarların da 'Futbolun katili Türk hakemleri' tezahüratları yaptığı müsabaka, Çayelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.