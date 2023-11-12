Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Fiorentina sahasında Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Fiorentina ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTİNA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Bologna maçı 12 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...