Arda Güler sakatlandı fatura o isme kesildi! Real Madrid'den kovuldu!

Milli oyuncu Arda Güler'in Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı. Transfer olduğu günden bu yana 3. kez sakatlanan genç oyuncu, İspanyol deviyle sahaya bir türlü çıkamadı. Sakatlıklarla başının derde girmesi, Madrid devinin yönetimini sinirlendirdi. Yaşanan durumun faturası ise o isme ağır oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2023- 15:45