İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi.
Mücadele Madrid'in 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Real Madrid, Carvajal'in golüyle maça hızlı başladı.
Vinicius Junior 42. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atarken, 49. dakikada ise kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı.
Golden 1 dakika sonra Rodrygo'nun golüyle 4. golü bulan Real Madrid, 84. dakikada yine Breziyalı genç futbolcusu Rodrygo'nun golüyle 5. golünü buldu.
Maçta Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro'nun ayağından geldi.
Aldığı görkemli galibiyetle puanını 32 yapan Real Madrid, Girona'nın arkasından 2. sırada yer aldı.
Valencia ise 18 puanla 8. sırada yerini aldı.