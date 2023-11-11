İtalya Serie A'nın 12. haftasında Lecce ile Milan kozlarını paylaştı.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede 28. dakikada Olivier Giroud ve 35. dakikada Tijjani Reijnders bulduğu gollerle Milan ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ise Lecce 2 gol buldu ve maç 2-2 bitti.
Ev sahibinin gollerini 66. dakikada Nicola Sansone ve 70. dakikada Lameck Banda kaydetti.
Mücadelenin 90. dakikasında Giroud kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Milan puanını 23'e yükseltirken, Lecce de puanını 14'e yükseltti.