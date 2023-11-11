İngiltere Premir Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Arsenal ile Burnley karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleden Arsenal 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Trossard 57'de Saliba ve 74. dakikada Zinchenko kaydetti.

Burnley'in tek golünü ise 54. dakikada Brownhill attı.

Ayrıca mücadelede 83. dakikada Arsenal'den Vieira kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu mücadelenin ardından Arsenal 27 puanla 2. sırada yer alıyor.

Burnley ise 4 puanla 19. sırada bulunuyor.