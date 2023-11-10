Almanya Bundesliga'nın 11. hafta açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.
B. M'Gladbach'a galibiyeti getiren golleri Tomas Cvancara, Rocco Reitz, Franck Honorat ve Alassane Plea kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia M'Gladbach 13 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Wolfsburg ise 13 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Wolfsburg ise sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.