İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan babası Luis Manuel Diaz serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bay Díaz'ın askeri helikopterle Valledupar şehrine gittiği ve burada ailesinin yanına dönmeden önce tıbbi muayeneden geçeceği belirtildi.

Ayrıca yetkililerin onun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir kötü muamele belirtisi bulunmadığını söylediklerini aktardılar.

El Tiempo gazetesinin haberine göre, çiftin yaşadığı mahallede aile üyelerinin kutlama amacıyla arabalarına binip sokaklarda dolaşması sırasında gözyaşı dolu anlar yaşandı.

Çoğunun üzerinde 23 rakamı ve Luis Díaz'ın adını taşıyan Liverpool formaları vardı.