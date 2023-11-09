Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.
Ancelotti Braga maçı sonrası Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid evinde Braga'yı ağırladı. İspanyol devi mücadeleyi 3-0 kazandı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, mili yıldız Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı. İşte o sözleri...
Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.
Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.