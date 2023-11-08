Mesut Özil'in babasından flaş itiraf! "Almanya için ikna ettim"
Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formalarını giyen Mesut Özil'in babası Mustafa Özil flaş bir itirafta bulundu. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran isim için baba Özil, "Almanya için ben ikna ettim." dedi.
İspanyol devinde Ronaldo ve Benzema ile kariyerinin en özel sezonlarını geçiren Mesut Özil, 2013-2014 sezonunun başında Real Madrid'den ayrılarak Arsenal'in yolunu tuttu.
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2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Başakşehir formasıyla kariyerini noktaladı.