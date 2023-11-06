İtalya Serie A'nın 11. haftasında Torino sahasında Sassuolo'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 11. hafta karşılaşmasında Torino ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Antonio Sanabria ve 68'de Nikola Vlasic kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 18. dakikada Kristian Thorstvedt'ten geldi.

Bu sonucun ardından Torino üst üste 2. galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sassuolo ise 11 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Torino deplasmanda Monza'ya konuk olacak. Sassuolo ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.