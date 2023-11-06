Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid'de temsil eden Arda Güler, Madrid ekibinin son maçında kadroda yer aldı ancak oyuna girmedi. İspanyol taraftarlar, Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulamayan Arda için Bellingham'ın dinlendirilmesini ve Arda'nın oynaması yönünde çağrıda bulundular.

Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.

Milli futbolcu teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.

JUDE BELLİNGHAM BELİRSİZLİĞİ

Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.

Real Madrid tarafından yapılan tetkiklerin ardından İngiliz orta sahanın sol omzunun çıktığı, Braga maçında oynayıp oynamayacağının ise şüpheli olduğu bildirildi.

REAL MADRİD TARAFTARINDAN ARDA GÜLER ÇAĞRISI

Öte yandan birçok Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin Arda'yı oynatın" çağrısında bulunduğu görüldü.

Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.

Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.