Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg sahasında Clermont'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Strasbourg - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Strasbourg ile Clermont kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Clermont maçı 5 Kasım Pazar günü saat 17.00'de BeIN Connect ve TOD TV'de canlı yayınlanacak.

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