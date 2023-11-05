İtalya Serie A'nın 11. hafta karşılaşmasında Roma sahasında Lecce ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 3 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 kazanmasını bildi.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Lecce karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Lecce'nin golünü 72. dakikada Pontus Almqvist kaydederken; Roma bu gole 90+1'de Sardar Azmoun ve 90+4'te Romelu Lukaku'yla karşılık verdi. Ayrıca Roma'da Lukaku, 5. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Roma 17 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Lecce ise 13 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Roma deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak. Lecce ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.