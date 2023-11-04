Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Atalanta sahasında Inter'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Atalanta - Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Inter maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Müccadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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