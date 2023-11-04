Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, yeni kulübünde üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası bir süredir sahalardan uzak kaldı.
Arda Güler'i gören gözlerine inanamadı! Eski halinden eser kalmadı
Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, sonunda sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlayan milli oyuncuda büyük bir değişim yaşandığı görüldü. İlk resmi maçına çıkmaya hazırlanan 18 yaşındaki yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 04.11.2023- 11:06
ARDA GÜLER GERİ SAYIMDA!
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler ilk resmi maçında çıkmak için geri sayıma geçti.
Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 11. haftasında Barnabeu'da Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak.