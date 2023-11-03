Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.
Luka Modric'ten flaş Arda Güler sözleri! "Hepimizi emekli edecek"
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e giden Arda Güler, antrenmanlarda takım arkadaşlarını etkilemeye devam ediyor. Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Luka Modric'in, Arda Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İşte o sözler...
Yaklaşık 3 haftadır takımla yoğun tempoda çalışan Arda Güler fiziksel eksiğini gidermek için yoğun çaba harcıyor. Antrenmanlarda da göz kamaştıran milli yıldız, Luka Modric'in övgüsünü aldı.
Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı. Fransız oyuncu Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.