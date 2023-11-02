Sivasspor - Artvin Hopaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Sivasspor ile Artvin Hopaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Artvin Hopaspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA