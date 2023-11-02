Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Sassuolo sahasında Spezia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Spezia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Spezia maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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