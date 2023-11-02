Manchester United'da teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Üst üste alınan başarısız sonuçlar ve oynanan kötü futbolcun ardından Erik ten Hag ile yollarını ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre ManU'da iki aday öne çıktı. O isimler Zinedine Zidane ve Ruben Amorim oldu.

Manchester United'ın ana gündem maddesi Erik ten Hag oldu. Hollandalı teknik adam önderliğinde sezona korkunç bir başlangıç yapan Manchester United'ın 2 aday belirlediği ifade ediliyor.

Manchester United, son olarak İngiltere Lig Kupası'nda konuk ettiği Newcastle United'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Öte yandan Manchester United, 61 yıl aradan sonra ilk kez Old Trafford'da üst üste iki maçta 3 veya daha fazla gol yiyerek mağlup oldu.

ERİK TEN HAG YERİNE İKİ ADAY VAR

Manchester ekibinin Hollandalı teknik adam yerine Zinedine Zidane ve Ruben Amorim isimlerini odağına aldığı yazıldı.

Zinedine Zidane, son olarak Real Madrid'i çalıştırdı. 2021'den beri boşta olan Zidane, takımıyla 3 tane Şampiyonlar Ligi ve 2 tane LaLiga kazandı.

Diğer aday Ruben Amorim ise henüz 38 yaşında olmasına rağmen 2020'den beri Sporting Lizbon'u çalıştırıyor. Burada Portekiz Ligi'ni kazanan Amorim, an itibariyle de sezonu yenilgisiz lider olarak götürüyor.