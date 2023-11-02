Kayserispor - Iğdır FK maçı CANLI İZLE | Kayserispor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Kayserispor - Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Kayserispor ile Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Iğdır FK maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.