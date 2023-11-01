İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turuda West Ham United sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan West Ham United ile Arsenal maçıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Arsenal maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.