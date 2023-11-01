Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Somaspor sahasında Talasgücü Belediye'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Somaspor - Talasgücü Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Somaspor - Talasgücü Belediye maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor.Somaspor ile Talasgücü Belediye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Somaspor - Talasgücü Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOMASPOR - TALASGÜCÜ BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Somaspor - Talasgücü Belediye maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.