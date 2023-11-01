Brezilyalı yıldız Neymar'ın, Uruguay ile oynanan maçta sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilmişti. 2 Kasım Perşembe günü ameliyat edilmesi beklenen Neymar'ın, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan Neymar, bıçak altına yatıyor.

Globo'da yer alan habere göre, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun 2 Kasım Perşembe günü ameliyat olacağı belirtildi. Neymar'ın ameliyat sonrası yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan Neymar, milli takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından Brezilya'da ameliyat edilmek istiyor. Ancak Sambacı futbolcunun kulübü Al Hilal bu duruma henüz onay vermedi.

Suudi kulübünün Neymar'ın ameliyatını Paris'te gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı. Fakat Neymar'ın önceki operasyonlarında da başrol oynayan Rodrigo Lasmar'a ülkesinde ameliyat olmak istediği kaydedildi. Al Hilal'in, Neymar'dan gelen ısrarlı talep sonrası ameliyata izin vermesi bekleniyor.