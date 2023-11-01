Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Menemenspor sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Menemenspor - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Menemenspor - Nevşehir Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Menemenspor ile Nevşehir Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Menemenspor - Nevşehir Belediyespor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.