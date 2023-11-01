İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turuda Manchester United, Newcastle United ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Manchester United - Newcastle United maçıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Newcastle United maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 23:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.