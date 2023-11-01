Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kastamonuspor sahasında Ayvalıkgücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Kastamonuspor ile Ayvalıkgücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASTAMONUSPOR - AYVALIKGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.