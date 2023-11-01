Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bandırmaspor sahasında Alanya Kastel'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - Alanya Kastel maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Bandırmaspor ile Alanya Kastel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ALANYA KASTEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.