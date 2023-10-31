Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Türk kaleci Altay Bayındır, Manchester United TV'de yayımlanan podcastin konuğu oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Manchester United file bekçisi Altay Bayındır: Galatasaray ile oynadığımız maçlar...
Eski Fenerbahçeli Altay Bayındır, forma giydiği Manchester United'ın kulüp televizyonuna konuştu. Galatasaray hakkında da konuşan Bayındır, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Altay'ın sözleri...
Milli sporcu, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood'un sorularını cevapladı.
Altay Bayındır'ın cevapları şu şekilde:
Kaleciliğe nasıl başladığını anlatan Bayındır, "Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurum. Gerçekten. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım.