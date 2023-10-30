Ballon d'Or 2023 ödülü sahibini buldu. Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi 8. kez büyük ödüle layık görüldü.
Ballon d'Or 2023 ödülünün sahibi Lionel Messi oldu! İşte Yılın en iyileri...
Ballon d'Or 2023 ödül töreni gerçekleşti. Birçok önemli ödülün dağıtıldığı gecede, erkeklerde yılın futbolcusu ödülünü Lionel Messi kazandı. Kadınlarda ise Aitana Bonmati ödülün sahibi oldu. İşte futbolda yılın en iyileri...
İşte Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ödül töreninde yılın en iyileri...
Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi Borussia Dortmun'da forma giyen İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.
Ödül için yarışan 10 ismin sıralaması:
🏴 Jude Bellingham 🥇
🇩🇪 Jamal Musiala 🥈
🇪🇸 Pedri 🥉
🇫🇷 Eduardo Camavinga (4'üncü)
🇪🇸 Gavi (5.)
🇳🇱 Xavi Simons (6.)
🇪🇸 Alejandro Baldé (7.)
🇵🇹 António Silva (8.)
🇩🇰 Rasmus Højlund (=9.)
🇫🇷 Elye Wahi (=9.)