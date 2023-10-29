AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşması ertelendi! Sahada kalp krizi geçirdi

Hollanda Ligi'nin 10. haftasında AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. Maçın 89. dakikasında Bas Dost kalp krizi geçirdi ve kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuncuya ilk müdahalede bulunurken mücadele ertelendi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 00:11