Hollanda Eredivisie'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşı karşıya geldi.
Mücadelede NEC Nijmegen'in santrforu Bas Dost kalp krizi geçirdi.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Hollandalı golcü, orta sahada bir anda yere yığıldı. Saha içine giren sağlık ekipleri Hollandalı futbolcuya ilk müdahalede bulundu.
Bas Dost'un bu anlarda kalp krizi geçirdiği, kalbinin durmuş olabileceği ancak saha içindeki müdahaleyle hayata döndüğü öne sürüldü.
5 dakika süren ilk müdahalenin ardından Bas Dost, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlardan sonra mücadele ertelendi.
89. dakikası oynanan maçta 2-1 önde olan NEC Nijmegen'in ilk golünü Bas Dost kaydetmişti.