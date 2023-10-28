Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Lens evinde Nantes'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 10:21