Haberler Futbol Haberleri Chelsea 0-2 Brentford | MAÇ SONUCU - ÖZET

Chelsea 0-2 Brentford | MAÇ SONUCU - ÖZET İngiltere Premier Lig'de Chelsea sahasında Brentford'a 2-0 mağlup oldu. Chelsea ise bu mağlubiyetle beraber 12 puanda kalırken, Brentford deplasmanda aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e yükseltti. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 17:04









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İngiltere Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Brentford'a 2-0 kaybetti.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ethan Pinnock ve 90+6. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.



Brentford ayrıca Chelsea'ye konuk olduğu üç lig maçının tamamını kazandı ve bunu başaran tarihteki ilk takım oldu.



Chelsea ise bu mağlubiyetle beraber 12 puanda kalırken, Brentford deplasmanda aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e yükseltti.