Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Cadiz evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2023- 23:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 10:08