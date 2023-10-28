Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Barcelona : Ter Stegen, Araujo, Christensen, Martinez, Balde, Cancelo, İlkay, Fermin, Gavi, Joao Felix, Ferran Torres
Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Real Madrid maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.