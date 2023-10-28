Barcelona Real Madrid - El Clasico | CANLI

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 17:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 17:51