La Liga'nın 11. haftası dev bir maça sahne olacak. El Clasico'da Barcelona sahasında Real Madrid ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu açıklandı.
Kadroda Lunin, Kepa, Pineiro, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vini Jr., Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz yer aldı.
KADROYA ALINMADI
Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara çıkan Arda Güler, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı.