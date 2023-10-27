LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI CANLI | Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Uluslar Ligi

A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, UEFA Kadınlar Ligi C Grubu'nda Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan ve Litvanya ile yaptığı ilk grup maçlarında rakibine üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar, mutlak galibiyet için yarışacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2023- 22:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023- 22:33