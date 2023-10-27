Bochum - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Bochum sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Mainz maçı 26 Ekim Cuma günü saat 2130'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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