Haberler Futbol Haberleri Sandro Tonali'nin cezası belli oldu! 10 ay futboldan men edildi

Sandro Tonali'nin cezası belli oldu! 10 ay futboldan men edildi Son dakika spor haberleri: Milan'dan Newcastle'a rekor bir bedelle transfer olan Sandro Tonali'nin cezası belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberde oyuncuya 10 ay futboldan men ceası verildi. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 14:17









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Milan'dan Newcastle'a rekor bir bedelle transfer olan Sandro Tonali'ye kötü haber geldi.



Sporda bahis oynadığını kabul eden İtalyan oyuncuya 10 ay futboldan men cezası verildi.



İngiliz basınında yer alan haberde Tonali'nin 12 milyon euroluk maaşından da vazgeçeceği belirtildi.



Öte yandan Newcastle orta saha oyuncusunun 8 ay boyunca kamu hizmeti yapması gerekeceği de ifade edildi.



23 yaşındaki oyuncu 65 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Milan'dan Newcastle'a transfer oldu.



Bununla birlikte, İngiliz ekibinin Tonali için Milan'a dava açmasının beklendiği kaydedildi