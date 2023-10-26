Son dakika spor haberleri: Fransa'da Nice forması giyen Yusuf Atal için Fransa'da ortaya atılan iddiada oyuncun 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi. Atal için daha önce Fransa Ligue 1 yönetimi oyuncuyu 7 maçtan men etmişti.

İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanması ve binlerce Filistinlini ölümüne neden olması birçok futbolcu tarafından da tepki aldı.

Bunlardan biri de Fransa'da Nice forması giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal'dı.

Sosyal medya hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapan 27 yaşındaki futbolcu için Fransa Ligue 1 yönetimi skandal bir karara imza attı. Youcef Atal'a paylaşımı sonrası 7 maç men cezası verildi.



7 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Öte yandan Fransız basınında tecrübeli futbolcunun 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Youcef Atal'a ayrıca 100 bin euro da para cezası verileceği belirtildi.

EL GHAZİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.



Yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun söz konusu paylaşımının kulüp değerlerinin dışında kalması ve iki ülke arasındaki duruma kulübün vizyonu gerekçesiyle tarafsız bakması gerektiği belirtilirken, El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı duyurulmuştu.