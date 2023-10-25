İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktör Marco Silva'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Premier Lig temsilcisi Fulham, Teknik Direktör Marco Silva'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz kulübünden, Portekizli teknik adamla çalışmaktan memnuniyet duyulduğu aktarıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fulham'da harika 2 sezon geçirdiklerini söyleyerek, Premier Lig'de kalıcı olmanın çok önemli olduğunu ve bunu başarmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

Fulham, ligde ilk 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, topladığı 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde 8 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 15 gole engel olamadı.