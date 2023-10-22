Milan 0-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Serie A'nın 9. haftasında Juventus, deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti. Konuk takım Manuel Locatelli'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 00:16