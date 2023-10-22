Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Barcelona sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı 22 Ekim Pazar günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.