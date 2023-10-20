Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Monza'ya imza atan Papu Gomez'e kötü haber geldi.
İtalyan ekibi, Gomez'in Dünya Kupası'ndan hemen önce ekim ayındaki doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Papu Gomez, doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi.
İspanyol basını ise 35 yaşındaki Gomez'in cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını öne sürdü.
Papu Gomez futboldan men edildi!
35 yaşındaki kanat oyuncusu Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 2 yıl men edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.10.2023- 20:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023- 20:29
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Monza'ya imza atan Papu Gomez'e kötü haber geldi.