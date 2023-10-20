Papu Gomez futboldan men edildi!
Arjantinli futbolcuya 2 yıl men!
Samsades yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...
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