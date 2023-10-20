Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Celta Vigo sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Atletico Madrid maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.