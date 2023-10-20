Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Khaleej maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal ile Al Khaleej 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Khaleej 20 Ekim Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.